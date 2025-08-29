Fintech equiparate alle banche, il Brasile rafforza i controlli

agenzia

Trasparenza e sicurezza finanziaria per combattere il crimine

BRASILIA, 28 AGO – Il Brasile rafforza la regolamentazione delle fintech, equiparandole alle banche tradizionali e imponendo l’obbligo di trasmettere la cosiddetta “e-Financeira”, ovvero il dettaglio dei dati su registrazioni e movimenti finanziari. La misura, annunciata dal ministro dell’Economia Fernando Haddad dopo una grande operazione contro la criminalità organizzata questa mattina, punta a rendere il sistema più trasparente e sicuro, prevenendo il riciclaggio di denaro, rende noto il sito del quotidiano economico brasiliano, Valor. La nuova normativa sarà chiara e semplice, composta da soli quattro articoli, e adotterà definizioni già previste dalla legge sul Sistema di Pagamenti Brasiliano. Nel 2024 una prima regola simile era stata introdotta, ma poi revocata dopo disinformazioni che avevano generato timori infondati di tassazione sui pagamenti digitali e la violazione della privacy dei piccoli imprenditori. Secondo l’Agenzia delle Entrate brasiliana, la mossa garantisce una maggiore sicurezza e trasparenza nel settore fintech, sottoponendo queste piattaforme agli stessi standard di controllo applicati da oltre vent’anni alle banche, rafforzando la fiducia degli utenti e l’integrità del sistema finanziario verde-oro.

