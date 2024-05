First lady cinese ricevuta nella sede Unesco a Parigi

agenzia

Da dieci anni inviata speciale per istruzione ragazze

ROMA, 07 MAG – La first lady cinese, Peng Liyuan, a Parigi in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping in Europa, prima tappa la Francia, è stata ricevuta nella sede dell’Unesco dalla direttrice generale Audrey Azoulay. Con un passato da cantante lirica, decana dell’Accademia d’Arte, Peng Liyuan è stata ambasciatrice dell’Oms per la tubercolosi e l’Aids, e quest’anno festeggia i 10 anni da inviata speciale dell’Unesco per l’istruzione delle ragazze e delle donne. L’Unesco ricorda che Il tema dell’istruzione femminile sarà al centro del prossimo vertice Cina-Africa

