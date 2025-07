‘Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti’

agenzia

A bordo due italiani, l'ambasciata fornirà loro assistenza

TEL AVIV, 25 LUG – Gli attivisti – tra cui due italiani – della nave Handala di Freedom Flotilla, che si sta dirigendo verso Gaza “con rischi di sicurezza elevati per i civili a bordo legati alla guerra”, sbarcheranno nel weekend al porto israeliano di Ashdod. “A seguire, le autorità locali attiveranno le procedure previste dalla normativa israeliana in materia di rimpatrio”. Lo riferiscono all’ANSA fonti qualificate. L’ambasciata italiana a Tel Aviv, in raccordo con la Farnesina, sta monitorando il viaggio degli attivisti che all’arrivo ad Ashdod saranno accolti da funzionari dell’ambasciata che forniranno ai due connazionali l’assistenza necessaria.

