Flotilla: ‘Colpiti da sospetto drone’. Ma la Tunisia smentisce

agenzia

Le autorità riferiscono solo di un incendio su un'imbarcazione

TUNISI, 09 SET – La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone” mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di “non aver rilevato “alcun drone: secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna”.

