Folla ai funerali dei ‘martiri’, diretta su tv di Stato iraniana

agenzia

Bandiere e foto dei comandanti militari uccisi

TEHERAN, 28 GIU – Sono iniziati a Teheran i funerali di Stato per circa 60 persone, tra cui comandanti militari e scienziati nucleari, uccisi nella guerra con Israele, secondo quanto riportato dai media statali. “La cerimonia in onore dei martiri è ufficialmente iniziata”, ha dichiarato la TV di Stato, mostrando filmati di persone in abiti neri che sventolavano bandiere iraniane e tenevano in mano le foto dei comandanti militari uccisi.

