Folla alla messa per Papa Francesco nella cattedrale di Mosca

agenzia

Nunzio D'Aniello ricorda la sua 'fedeltà alla causa della pace'

MOSCA, 24 APR – Una folla di fedeli ha gremito questa sera la cattedrale cattolica dell’Immacolata Concezione a Mosca per assistere alla messa in suffragio di Papa Francesco celebrata dal nunzio apostolico, Giovanni D’Aniello, assistito dall’arcivescovo Paolo Pezzi. Contemporaneamente una messa è stata celebrata a San Pietroburgo dal vescovo Nikolay Dubinin nella Cattedrale dell’Assunzione, mentre domani è in programma un’altra cerimonia a Kaliningrad, nella chiesa di Sant’Adalberto, con il vescovo Nikolay. Alla messa di Mosca, in gran parte cantata e con la partecipazione di un’altra ventina di sacerdoti, erano presenti diversi rappresentanti del corpo diplomatico (per l’Italia l’ambasciatrice Cecilia Piccioni). Una grande fotografia del Papa era posta all’ingresso della chiesa, e un’altra, su un drappo viola e attorniata da fiori bianchi e rossi, si trovava alla sinistra dell’altare. Nella sua omelia mons. D’Aniello, che ha celebrato la messa in russo, ha ringraziato Francesco per essere stato un “Papa del dialogo”, e ha ricordato l’appello per la Giornata internazionale della pace del 2014 in cui il pontefice affermava che “la fraternità è fondamento e via per la pace”. “Dobbiamo riconoscere la sua fedeltà alla causa della pace, nel suo operato ha fatto vedere che la pace può essere una causa comune per tutti”, ha affermato ancora il nunzio apostolico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA