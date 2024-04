agenzia

'Sarà discussa nel Gabinetto di guerra del primo pomeriggio'

TEL AVIV, 14 APR – “Nessuna decisione” è stata presa per ora su una riposta israeliana all’attacco dell’Iran. Lo ha detto una fonte ufficiale al Times of Israel. Una eventuale riposta – ha aggiunto – “sarà discussa nel Gabinetto di guerra previsto per le 15.00” (le 14 in Italia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA