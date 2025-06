Fonti Israele, la risposta di Hamas è un rifiuto al piano Usa

agenzia

Mediatori lavorano per attenuare le richieste

ROMA, 31 MAG – Un funzionario israeliano ha dichiarato ai giornalisti che il governo sta considerando la risposta di Hamas alla proposta di accordo con ostaggi dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff come un “rifiuto effettivo”. La risposta di Hamas – secondo Times of Israel, include una serie di modifiche alla proposta di Witkoff, inviata ad Hamas dopo l’approvazione del capo negoziatore israeliano Ron Dermer. Nonostante Hamas abbia annunciato di aver già presentato la sua risposta alla proposta di Witkoff, i mediatori stanno ancora lavorando con il gruppo palestinese per attenuare alcune delle modifiche richieste.

