Fonti Nato, ‘superato lo stallo, c’è accordo per il 5%’

agenzia

Madrid può firmare l'accordo

BRUXELLES, 22 GIU – Lo stallo provocato dal veto della Spagna è stato superato e si è trovata un’intesa alla Nato per i target di spesa al 5%. Lo fanno sapere fonti alleate. In particolare, il linguaggio del comunicato finale prevede, per la parte di spesa militare classica del 3,5%, la possibilità anche di centrare gli obiettivi di capacità assegnati dall’Alleanza, permettendo così a Madrid di siglare l’accordo.

