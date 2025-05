Fonti Nato, ‘Usa contrari a invitare Zelensky a vertice all’Aia’

agenzia

'Per ora le partecipazioni inviate solo ai partner asiatici'

ANTALYA, 14 MAG – Gli Stati Uniti sono contrari ad estendere l’invito a partecipare al vertice Nato dell’Aia del 24 giugno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo confidano all’ANSA fonti diplomatiche alleate. Al momento, infatti, le partecipazioni sono state inviate solo ai quattro partner asiatici: Giappone, Corea del sud, Australia e Nuova Zelanda. “Quasi tutti tra gli alleati hanno espresso a Washington perplessità su questa scelta”, precisa una fonte. Il tema, fra gli altri, potrebbe fare capolino alla ministeriale esteri informale di Antalya, che si apre questa sera con la cena organizzata dai padroni di casa. L’organizzazione del vertice dell’Aia sarà infatti tra i punti in agenda, benché non sono attese decisioni in quanto l’incontro è appunto nel formato informale. Al momento si prevede un programma molto stringato al summit dei leader, in contrasto con quanto accaduto negli scorsi anni, per evitare possibili frizioni con Donald Trump. In calendario ci sarà dunque una cena offerta ai leader dai reali olandesi la sera del 24 giugno – dove è prevista la partecipazione dei partner asiatici – mentre la sessione vera e propria, dedicata all’aumento della spesa militare e alla definitiva adozione degli obiettivi di capacità, si terrà mercoledì 25 giugno. Per ora – ma non è detto che la situazione cambi – non è previsto un Consiglio Nato-Ucraina al livello dei leader, come invece è avvenuto in passato. Un’ipotesi, almeno per non escludere del tutto Kiev, è di organizzarlo al livello di ministri degli Esteri e della Difesa, che comunque parteciperanno al vertice.

