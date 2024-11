Fonti, ‘Ppe, Renew e S lavorano a patto di coalizione’

agenzia

'Il documento sarà basato sulle linee guida di von der Leyen'

BRUXELLES, 19 NOV – I mediatori dei gruppi del Ppe, di Renew e dei Socialisti Ue stanno lavorando ad un “patto scritto di coalizione”, per rompere l’impasse sulle nomine dei commissari europei. Lo apprende l’ANSA da fonti parlamentari. Il patto di coalizione, che nascerebbe da un idea dei liberali, sarà controfirmato, in caso di accordo, dalle leadership dei tre gruppi e “sarà largamente basato sule linee guida promosse da Ursula von der Leyen a luglio dopo il suo voto”, spiegano le fonti. Il documento dovrebbe essere “relativamente snello” in modo da poter essere concluso in tempo per permettere il voto sulla Commissione il 27 novembre.

