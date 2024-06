Fonti, pronto l’accordo al vertice Ue sui top jobs

agenzia

Ticket Von der Leyen-Costa-Kallas, 'non ci sono altri nomi'

LUSSEMBURGO, 25 GIU – Il “pacchetto” von der Leyen alla Commissione, Costa al Consiglio europeo e Kallas come Alto rappresentante, “è stabile” e “non ci sono altri nomi” in vista dell’accordo atteso al prossimo vertice Ue di giovedì e venerdì. Lo sottolineano varie fonti diplomatiche a margine del Consiglio Affari Generali in corso in Lussemburgo.

