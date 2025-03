Fonti, su riarmo von der Leyen punta a evitare voto Pe

agenzia

Presidente vuole aggirare voto dell'aula grazie ad art.122

BRUXELLES, 05 MAR – Ursula von der Leyen ha annunciato alla conferenza dei capigruppo dell’Eurocamera l’intenzione di voler bypassare il voto del Parlamento europeo sul piano ReaArm Europe utilizzando l’articolo 122 dei trattati dell’Unione europea, che permette all’esecutivo Ue di portare un testo direttamente al Consiglio Ue, senza il passaggio in aula, in caso di emergenze o catastrofi. “So che l’articolo 122 non vi piace, ma è lo strumento più rapido fornito dai trattati. L’intenzione non è quella di aggirare il Parlamento ma si tratta di un’emergenza esistenziale”, ha spiegato von der Leyen ai capigruppo, stando a fonti interne alla discussione.

