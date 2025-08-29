agenzia
Fonti ucraine, 2 morti in raid russi su regione Dnipropetrovsk
Un uomo e una donna, altra donna ferita
ROMA, 29 AGO – Due persone sono rimaste uccise e una ferita da bombardamenti russi nelle ultime ore sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare della regione, Sergiy Lysak. Le vittime sono un uomo e una donna, ha precisato Lysak, e anche la ferita è una donna. Nei giorni scorsi l’Ucraina ha riconosciuto per la prima volta che truppe russe sono penetrate in questa regione.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA