Fonti ucraine, 2 morti in raid russi su regione Dnipropetrovsk

Un uomo e una donna, altra donna ferita

Di Redazione |

ROMA, 29 AGO – Due persone sono rimaste uccise e una ferita da bombardamenti russi nelle ultime ore sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare della regione, Sergiy Lysak. Le vittime sono un uomo e una donna, ha precisato Lysak, e anche la ferita è una donna. Nei giorni scorsi l’Ucraina ha riconosciuto per la prima volta che truppe russe sono penetrate in questa regione.

