Fonti Ue, l’offerta di Mosca sui territori è a senso unico

agenzia

'Garanzia più solida è l'assenza di limiti alle forze ucraine'

BRUXELLES, 10 AGO – “Per quanto riguarda le questioni territoriali, la posizione russa è inquadrata come uno scambio territoriale” con l’Ucraina, “ma appare piuttosto unilaterale”. Lo riferisce un alto funzionario Ue. “Le garanzie di sicurezza sono d’importanza fondamentale” per Kiev e “quella più solida sarebbe l’assenza di qualsiasi limitazione alle forze armate ucraine e al sostegno da parte di Paesi terzi”, aggiunge.

