Fonti Ue, ‘Trump vuole tagliare 20mila soldati Usa in Europa’

agenzia

E chiede contributi finanziari per mantenere i restanti 80mila

BRUXELLES, 22 GEN – Donald Trump sarebbe intenzionato a ridurre la presenza delle truppe Usa in Europa di circa il 20% – ovvero di circa 20mila uomini – come parte della revisione del suo impegno alla protezione dell’Europa. La afferma una fonte diplomatica europea all’ANSA. “Inoltre, per quelle che restano, vorrebbe un contributo finanziario da parte dei Paesi europei perché questi soldati sono un deterrente e i costi non possono pesare solo sulle spalle dei contribuenti americani”, aggiunge la fonte. Trump avrebbe “consistentemente” manifestato questa volontà ai vari leader europei che ha incontrato sinora.

