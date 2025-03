Fortissimo terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar: ci sono molte vittime. In Thailandia crolla grattacielo in costruzione

IL SISMA

Un fortissimo terremoto di magnitudo 7,7 della Scala Richter ha colpito oggi la parte centrale del Myanmar. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.

Un ospedale di Naypyidaw, la capitale del Myanmar, è stato dichiarato “area con molte vittime” dopo il terremoto. La giunta al potere in Myanmar ha dichiarato lo stato d’emergenza in sei regioni.