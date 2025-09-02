Forum Karpacz, l’ex presidente Duda sostiene Jamboree 2027

agenzia

'L'attività di scout è una scuola di vita e di futuri leader'

KARPACZ, 02 SET – “Fare le cose da soli ed essere responsabili delle cose che si fanno: a questo serve diventare scout, oltre che a togliere i giovani dai pc e smartphone. Fare lo scout è una scuola di vita e una scuola dei futuri leader”, A sostenerlo è l’ex presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda, intervenuto al panel ‘Jamboree mondiale scout – Polonia 2027’ nel corso della giornata inaugurale del 34/o Forum Economico di Karpacz (Polonia). Il raduno internazionale, che vedrà la partecipazione di circa 50 mila giovani provenienti da tutto il mondo, si tiene ogni quattro anni e sarà ospitato dal 29 luglio all’8 agosto 2027 nella città di Danzica. “Il Jamboree 2027 è sicuramente una grande opportunità – ha spiegato Duda, ricordando anche la sua esperienza giovanile nel movimento scout – per far conoscere la Polonia, per alcuni dei nostri ospiti anche dove sta sulla cartina: siamo il cuore dell’Europa. Sicuramente i nostri scout conosceranno quelli di altri paesi e promuoveranno il nostro territorio, in modo che chi è arrivato possa tornare di nuovo. Spero che ci siano più incontri tra giovani in tal senso”.

