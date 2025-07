Foti, ‘bene sanzioni Ue, Mosca sia seria nei negoziati’

agenzia

'Sostenere Kiev e mantenere la pressione sulla Russia'

BRUXELLES, 18 LUG – “L’adozione dell’ultimo pacchetto sanzionatorio è un ulteriore importante passo nella pressione coordinata dell’Ue sulla Russia, affinché Mosca si impegni seriamente al tavolo negoziale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue Tommaso Foti, oggi a Bruxelles. “Mentre Mosca continua a bombardare quotidianamente Kiev, l’Italia resta convinta che è fondamentale proseguire con il sostegno dell’Ucraina da un lato e con il rafforzamento della pressione sulla Russia attraverso sanzioni dall’altro, come dichiarato in più occasioni dal Presidente del Consiglio, da ultimo proprio alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina”, ha aggiunto.

