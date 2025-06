Foto di famiglia con Trump al G7, pochi sorrisi e facce tirate

agenzia

Tycoon cambia cravatta e assicura 'abbiamo fatto molto'

KANANASKIS, 16 GIU – Foto di gruppo del G7 canadese al Country Golf Course di Kananaskis prima dell’ultima sessione di lavoro, ossia la cena, uno dei momenti più importanti del vertice. Presente anche Donald Trump, che ha detto di partecipare anche alla cena prima di tornare alla Casa Bianca per la crisi Israele-Iran. Pochi sorrisi, facce tirate, seria quella del tycoon che – tra il premier canadese Mark Carney e quello britannico Keir Starmer – ha ringraziato per l’ospitalita’ del Canada e assicurato di avere “buone relazioni con tutti”. “Abbiamo fatto molto”, ha detto il presidente Usa, che per l’occasione ha cambiato cravatta (da rossa a blu). Giorgia Meloni era tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier giapponese Shigeru Ishiba. Sullo sfondo le montagne rocciose ancora illuminate dal sole.

