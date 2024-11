agenzia

Stato chiave assegna 19 grandi elettori, a un passo da vittoria

Trump vince in Pennsylvania ed è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. E’ il secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon.

