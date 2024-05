Frana in Papua Nuova Guinea, si temono centinaia di vittime

agenzia

Le squadre di soccorso arrivate sul luogo del disastro

PORT MORESBY, 25 MAG – Le squadre di soccorso sono oggi arrivate sul luogo di un’enorme frana nei remoti altopiani della Papua Nuova Guinea, aiutando gli abitanti dei villaggi locali a cercare centinaia di persone che si teme siano morte sotto enormi cumuli di macerie e fango. Il disastro ha colpito una parte isolata della provincia di Enga intorno alle 3:00 di ieri notte, spazzando via fasce dell’insediamento collinare mentre gli abitanti del villaggio dormivano. “In questo momento, stiamo ancora cercando i corpi sepolti dalla massiccia frana”, ha detto oggi il leader locale Mark Ipuia, aggiungendo di temere che “più di 300” persone siano state sepolte sotto le macerie. Sia le Nazioni Unite che la Croce Rossa hanno affermato che il bilancio delle vittime potrebbe essere sostanzialmente superiore a 100, anche se hanno avvertito che potrebbero volerci giorni prima che emerga una stima affidabile. “Anche se il numero delle vittime è ancora in sospeso, le persone che vivono nelle circa 60 case distrutte risultano disperse”, si legge in un rapporto sulla situazione delle Nazioni Unite visto sabato dall’AFP. Finora sono stati recuperati almeno quattro corpi.

