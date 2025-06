Frana in una miniera nell’est congolese, almeno 16 morti

agenzia

L'incidente avvenuto nel maggiore sito di estrazione del coltan

GOMA, 20 GIU – Almeno 16 persone sono state uccise della Repubblica democratica del Congo (Rdc) da una frana a Rubaya, nella regione orientale del Paese: lo hanno riferito fonti locali, aggiungendo che l’incidente è avvenuto nella più grande miniera di coltan, minerale ampiamente utilizzato nell’industria elettronica, a livello nazionale, ormai sotto il controllo del gruppo armato M23. Dopo la ripresa delle sue operazioni nel 2021, M23 ha conquistato vaste porzioni di territorio nell’est della Rdc, ricco di risorse naturali. Ad aprile dell’anno scorso i ribelli, sostenuti dal Ruanda, hanno preso il controllo del giacimento di Rubaya, situato nella provincia del Nord Kivu e che produce dal 15 al 30 per cento del coltan mondiale, minerale strategico per l’industria elettronica. Ieri mattina “una collina è crollata e ha sepolto dei pozzi dove si trovavano degli scavatori”, ha detto Emmanuel Ndizeye, amministratore del territorio di Masisi, che comprende i giacimenti di Rubaya. Secondo Ndizeye, 131 scavatori erano sul sito al momento della frana, 111 di loro sono stati salvati, quattro risultano dispersi e “16 corpi sono stati recuperati”. Nella regione orientale congolese, teatro di violenze da 30 anni, si trova tra il 60 e l’80 per cento delle riserve mondiali di coltan, essenziale per la fabbricazione delle moderne apparecchiature elettroniche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA