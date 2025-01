Francia, allerta rossa per smog ai piedi del Monte Bianco

agenzia

Via ai divieti, dai termostati a 18 gradi alle velocità ridotte

AOSTA, 21 GEN – Scatta oggi nella valle dell’Arve (Francia), ai piedi del Monte Bianco, l’allerta rossa a causa della forte concentrazione di inquinanti da combustione presenti nell’aria, in particolare polveri Pm10 e biossido d’azoto. Nel pieno della stagione turistica invernale, la valle, che comprende anche la località sciistica di Chamonix e quindi l’imbocco del traforo del Monte Bianco, si trova a far fronte a una serie di misure per combattere lo smog. La riduzione a 18 gradi della temperatura negli edifici e la limitazione tra i 10 e i 20 chilometri orari – a seconda delle strade – della velocità di transito sono solo alcuni degli obblighi imposti dalla prefettura dell’Alta Savoia, nell’ambito di un piano ormai collaudato da alcuni anni. Tra i divieti, anche quelli di accendere camini, impiegare gruppi elettrogeni, svolgere lavori di manutenzione con utensili non elettrici o solventi organici. Le imprese non possono, tra l’altro, effettuare demolizioni nei cantieri edili (a causa della polvere che si genererebbe) e impiegare per il riscaldamento caldaie a biomassa (in presenza di alternative). In strada rafforzati i controlli sull’inquinamento dei veicoli e possibilità di circolare solo per i mezzi pesanti dotati di specifico contrassegno.

