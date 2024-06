Francia: app ‘walkie-talkie’ spopola fra gli adolescenti

agenzia

Ma il ministero dell'Interno mette in guardia le famiglie

PARIGI, 04 GIU – Adolescenti francesi impazziti per la app Ten Ten, che si scarica sul cellulare e consente di parlare a qualsiasi altro utente della app attraverso l’altoparlante del telefono ricevente, in qualsiasi momento, come se i due cellulari fossero dei walkie-talkie. Un milione di giovanissimi ha già scaricato l’applicazione ma Ten Ten suscita preoccupazione nelle famiglie, nei professori, e da oggi anche nel governo per la grande diffusione sugli apparecchi iOS e Android. “Canta, grida, sussurra…i tuoi amici di ascolteranno in tempo reale, anche quando il loro cellulare è bloccato!” promette Ten Ten, che si scarica su iPhone e apparecchi Android nella categoria “social network”. Per il ministero dell’Interno, questa attività del tutto inedita “aumenta il rischio di molestie on line e di violazione della privacy”. Alcune famiglie hanno denunciato il problema: i telefoni si mettono a squillare in qualsiasi momento, di giorno o di notte, anche se la app è spenta e non c’è verso di bloccarli se non spegnendo il cellulare o scegliendo la modalità “non disturbare”. Le autorità del ministero dell’Interno sottolineano che “l’applicazione rileva automaticamente l’indirizzo IP, la localizzazione e altre informazioni sensibili”.

