Francia: Cazeneuve all’Eliseo, consultazioni con Macron

agenzia

Seguirà Bertrand (Républicains), poi Sarkozy, Hollande e Bayrou

PARIGI, 02 SET – L’ex primo ministro socialista, Bernard Cazeneuve, è arrivato questa mattina all’Eliseo per l’appuntamento, il primo di una serie, che il presidente Emmanuel Macron ha fissato per giungere alla nomina di un nuovo premier. Il capo dello stato deve incontrare in questa giornata di consultazioni anche i suoi predecessori, François Hollande e Nicolas Sarkozy, il dirigente dei Républicains, Xavier Bertrand, anche lui – come Cazeneuve – citato come i possibili prescelti per guidare il nuovo governo. In programma anche un incontro con il presidente dei centristi MoDem, François Bayrou.

