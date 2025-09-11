agenzia
Francia, commissione raccomanda divieto TikTok sotto i 15 anni
Reato di 'negligenza digitale' per genitori
PARIGI, 11 SET – La commissione parlamentare d’inchiesta su TikTok raccomanda di vietare i social media ai minori di 15 anni per contrastare la sua “trappola algoritmica” che può compromettere la salute dei giovani, secondo un rapporto pubblicato oggi. Tra le raccomandazioni dei parlamentari figurano anche l’istituzione di un “coprifuoco digitale” sui social media dalle 22:00 alle 8:00 per gli adolescenti dai 15 ai 18 anni, una massiccia campagna informativa sui rischi associati al loro utilizzo e l’istituzione di un “reato di negligenza digitale” per i genitori.
