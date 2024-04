Francia: i lavori a Notre-Dame ‘rispettano tempi previsti’

agenzia

Responsabile del cantiere fa il punto a 9 mesi da riapertura

PARIGI, 27 MAR – A meno di nove mesi dalla prevista riapertura di Notre-Dame de Paris, la cattedrale simbolo di Parigi parzialmente distrutta dall’incendio del 15 aprile 2019, i lavori di ricostruzione progrediscono nel rispetto dei ”tempi e del bilancio”: è quanto dichiarato oggi dal responsabile del gigantesco cantiere, Philippe Jost, durante un’audizione presso la commissione Cultura del Senato di Parigi. A quasi cinque anni dalla catastrofe, il capolavoro dell’arte gotica sta ritrovando progressivamente la bellezza di un tempo grazie ad un esercito di maestranze impegnate sul posto malgrado mille vincoli e difficoltà – a cominciare dai rischi legati alle polveri di piombo – per ripulirla e bonificarla. Prima dell’incendio, la cattedrale simbolo della Francia e tra i luoghi più emblematici d’Europa accoglieva annualmente 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti. Il cantiere puo’ contare su uno slancio di solidarietà senza precedenti, con doni da tutto il mondo per 844 milioni di euro. La riapertura di Notre-Dame è prevista per l’8 dicembre 2024, Festa dell’Immacolata Concezione.

