Francia: indice fiducia Macron ai minimi, 21%, sale Bayrou

Centrista a 29% (+8%). Bene Philippe, Attal e lepenista Bardella

PARIGI, 12 DIC – Il presidente francese, Emmanuel Macron, raccoglie la fiducia di appena il 21% dei francesi, il livello più basso dal suo arrivo all’Eliseo nel 2017: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto Elabe per Les Echos, mentre la Francia si appresta a nominare un nuovo primo ministro a Matignon dopo la caduta del governo di Michel Barnier. Tra le altre personalità politiche, cresce la fiducia nell’ex premier di centrodestra e capo del partito Horizons, Edouard Philippe (41%, +4 punti in un mese), ma anche nell’ex premier macroniano Gabriel Attal (37%, +4 punti) e nel presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella (35%, +1 punto). Il sondaggio evidenzia, tra l’altro, la forte progressione di François Bayrou, il leader del partito centrista MoDem, indicato nel totoministri come futuro possibile premier della Francia al posto del dimissionario, Michel Barnier. Bayrou ha conquistato in un mese ben 8 punti di popolarità, per raggiungere il 29%, al settimo posto. Un altro pretendente a Matignon, Bernard Cazeneuve, si piazza al nono posto, ottenendo il 28%, 5 punti in più rispetto al precedente sondaggio.

