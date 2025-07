Picco di caldo in Francia: bambina cardiopatica di 10 anni muore alla Reggia di Versailles

Clima

La piccola, originaria della Virginia, soffriva di problemi di salute ed era in cura. I medici del servizio di rianimazione del posto hanno tentato inutilmente di praticarle un massaggio cardiaco

Una bambina americana di 10 anni è morta per un infarto nel cortile della Reggia i Versailles, dove era in visita assieme alla sua famiglia. Ne dà notizia Le Parisien. La piccola, originaria della Virginia, soffriva di problemi di salute ed era in cura. E’ stata dichiarata morta dopo che i medici del servizio di rianimazione di Versailles hanno tentato inutilmente di praticarle un massaggio cardiaco.

Si prevede che venga aperta un’indagine per determinare la causa precisa del decesso. Secondo le prime prove raccolte sul posto, il caldo estremo registrato oggi pomeriggio potrebbe essere stato un fattore aggravante della malattia della bambina. Tuttavia, sembra essere escluso come causa principale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA