Freedom Flotilla, bloccata dall’esercito di Israele la barca Handala al largo di Gaza

Il caso

L'epilogo del viaggio uguale a quello di un mese prima. Appelli da Avs e interrogazione M5s sul caso

Ieri sera le forze dell’Idf hanno abbordato la barca Handala della Freedom Flotilla al largo della costa diGaza. A mostrarlo sono state proprio le immagini del canale Youtube dell’imbarcazione umanitaria, partita nelle scorse settimane da Siracusa e bloccata in una zona vicina a quella in cui era stata fermata dall’esercito israeliano una precedente imbarcazione a giugno (e dove a bordo c’era l’attivista Greta Thumberg).

Israeli forces illegally boarded ‘Handala’ in international waters, abducting 21 unarmed civilians.Demand your government end its complicity in Israeli war crimes, ensure the unhindered delivery of humanitarian aid, and call for the immediate release of all crew members. pic.twitter.com/PSGDSPWznG — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) July 27, 2025

Sul caso ci sono state le prime reazioni in Italia. «Ancora una volta l’esercito israeliano attacca la Freedom Flottilla per impedire che arrivi a Gaza con il suo carico di aiuti. A bordo anche cittadini italiani. Il governo si attivi subito per garantirne l’incolumità e faccia qualcosa, se ne trova il coraggio, per fermare l’orrore e il genocidio». Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs.

«Ho presentato un’interrogazione parlamentare rivolta a Meloni e Tajani in merito al sequestro della nave Handala da parte delle forze israeliane, a bordo della quale si trovavano anche due cittadini italiani, Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella, impegnati in una missione umanitaria. Chiediamo al Governo di rompere il silenzio e di fornire risposte immediate. Vogliamo sapere dove si trovano i nostri connazionali, in quali condizioni versano e quali azioni concrete sta mettendo in campo lo Stato italiano per garantirne l’incolumità e i diritti. È inaccettabile che chi si impegna per portare aiuti umanitari a una popolazione stremata e sotto assedio venga trattato come un criminale. Ed è ancora più grave che tutto questo stia avvenendo nel silenzio delle istituzioni italiane. Serve chiarezza. Serve una presa di posizione netta. Ora». Così la deputata M5S Stefania Ascari.