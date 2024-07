Ft, ‘a Trump 100 milioni in più di Biden nel secondo trimestre’

agenzia

Per il quotidiano la condanna del tycoon ha spinto le donazioni

NEW YORK, 21 LUG – Donald Trump ha raccolto più fondi di Joe Biden nel secondo trimestre. I gruppi allineati con l’ex presidente degli Stati Uniti hanno raccolto 431,2 milioni di dollari fra aprile e giugno, 98,9 milioni in più dei gruppi pro-Biden, fermi a 332,4 milioni. A fare i calcoli è il Financial Times, secondo il quale la condanna di Trump ha spinto le donazioni nei confronti del tycoon.

