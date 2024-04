Ft, Blinken minaccerà sanzioni a Cina per aiuti a Russia

agenzia

Nel mirino istituti finanziari per tecnologia legata a armamenti

WASHINGTON, 21 APR – Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli armamenti alla Russia. Lo scrive il Financial Times, evocando sanzioni contro istituti finanziari cinesi e altre entità.

