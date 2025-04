Ft, piano di Londra per fondo europeo per finanziare riarmo

agenzia

Con garanzie azionarie e sovrane, per acquisti congiunti di armi

BRUXELLES, 03 APR – Il Regno Unito ha diffuso un piano per la creazione da parte dei Paesi europei di una “istituzione sovranazionale” per acquisti congiunti di attrezzature militari, scorte di armi e contributi a finanziare il riarmo su larga scala in tutto il continente. Lo riporta il Financial Times. Nel documento, un ‘non-paper’, si ipotizza un fondo multilaterale per una “coalizione di volenterosi” che prenda a prestito sui mercati a tassi favorevoli e sostenga la spesa per la difesa. Sostenuto da garanzie azionarie e sovrane, farebbe prestiti su progetti di difesa e acquisterebbe beni militari, creando scorte di attrezzature per i partecipanti.

