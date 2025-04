Ft, Trump esonera le case automobilistiche da alcuni dazi

agenzia

Componenti esclusi da tariffe imposte alla Cina per fentanyl

WASHINGTON, 23 APR – Donald Trump intende esonerare le case automobilistiche da alcuni dei dazi più elevati che ha imposto. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente intende escludere i componenti dalle tariffe imposte sulle importazioni dalla Cina per il fentanyl, ma anche da quelli sull’acciaio e l’alluminio. Le esenzioni lasceranno in vigore dazi al 25% su tutte le auto prodotte all’estero. Un altro 25%, che scatterà 3 marzo, resterà in atto per i componenti. Per le case automobilistiche l’esenzione è una vittoria e arriva dopo una intensa azione di lobbying.

