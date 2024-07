Fuggiti in Guatemala almeno 600 abitanti del Chiapas

agenzia

Cercano rifugio dalla violenza della criminalità organizzata

CITTÀ DEL MESSICO, 25 LUG – Almeno 600 abitanti dei comuni di Amatenango de la Frontera e Mazapa de Madero, nello Stato messicano del Chiapas, sono fuggiti in Guatemala a causa della violenza generata dai gruppi della criminalità organizzata che si contendono il territorio. Secondo diversi rapporti, i fuggitivi sono entrati in terra guatemalteca a piedi fino ad arrivare ai Comuni di Cuilco e Chiantla, nel dipartimento di Huehuetenango. La governatrice di Huehuetenango, Elsa Hernández, ha affermato che gli sfollati sono giunti in Guatemala con pochi averi ed hanno bisogno di sostegno umanitario, rifugio, cibo e medicine. La violenza criminale in Chiapas per il controllo della fascia di confine si è aggravata tre anni fa, quando il cartello di Sinaloa si è diviso e una parte dei suoi membri si è unita al cartello Jalisco Nueva Generación.

