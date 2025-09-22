Funerale Kirk, la moglie Erika: “Perdono l’assassino”. Trump: “Martire per la libertà”

La commemorazione

Per il presidente Usa, intervenuto a Phoenix per ricordare l'attivista ucciso, "l'America è un paese in shock". Il vicepresidente Vance lo definisce "eroe"

«Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdonoquel giovane». Lo ha detto Erika Kirk perdonando il killer di suo marito, l’attivista di destra ucciso il 10 settembre, fra le lacrime. «La risposta all’odio non è altro odio», ha aggiunto. «La missione di Charlie è la mia missione. Sono onorata di essere la nuova ceo di Turning Point Usa. Continueremo gli eventi nei college. Nessun assassino ci fermerà dal difendere» il primo emendamento. Lo ha detto Erika Kirk. «Ti renderò orgoglioso», ha aggiunto rivolgendosi al marito fra gli applausi scroscianti del pubblico.

Subito dopo alla cerimonia commemorativa a Phoenix è intervenuto il presidente degli Usa Donald Trump. «L’America è un paese in shock: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante dellasua generazione», ucciso da una «mostro radicalizzato» ha detto Trump dal palco dei funerali, doveè salito fra gli applausi e sulle note di “God Bless The Usa” eseguita da Lee Greenwood. Trump parla di una perdita «monumentale». Charlie Kirk è un «grande eroe americano – ha poi aggiunto amava l’America e l’America lo amava. La storia lo ricorderà: è un martire per libertà dell’America». «Una delle ultime cose che Charlie mi ha detto è stata di rendere sicura Chicago» dal crimine e «noi salveremo Chicago» ha poi aggiunto Donald Trump che da settimane insinua la possibilità di inviare truppe federali nella città.