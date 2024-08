‘Fuori gli osservatori stranieri dalle elezioni in Venezuela’

agenzia

Il presidente del Parlamento propone una nuova legge elettorale

CARACAS, 13 AGO – Il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodríguez ha proposto una riforma della legge elettorale nel suo Paese che vieti la presenza di osservatori stranieri. “Propongo di fare una riforma delle leggi elettorali del Venezuela in modo che nessuno straniero possa mai più prendere posizione su tutto ciò che ha a che fare con le elezioni. Perché devono venire? In nome di cosa? Che tipo di capacità hanno?”, ha detto Rodriguez durante una seduta del Parlamento venezuelano. Ha anche definito “immondizia” il gruppo di esperti dell’Onu autori di un rapporto sulle elezioni del 28 luglio. Poche ore prima il portavoce della Segreteria generale delle Nazioni Unite aveva annunciato l’imminente pubblicazione del documento. “Questo gruppo di esperti è un gruppo di spazzatura che non mantiene la parola. Perché hanno firmato dicendo che il rapporto sarebbe stato solo privato e che solo la giustizia elettorale del Venezuela e il segretario generale delle Nazioni Unite ne sarebbero stati informati. Ma hanno già detto che lo renderanno pubblico”, ha commentato Rodríguez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA