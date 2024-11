G20, la stampa allontanata dal bilaterale tra Starmer e Xi

agenzia

Iniziativa cinese mentre il britannico parlava di diritti umani

RIO DE JANEIRO, 18 NOV – Funzionari cinesi hanno allontanato i giornalisti britannici presenti all’incontro bilaterale nell’ambito del G20 tra il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente cinese Xi Jinping, in una sala dello Sheraton Grand Rio Hotel di Leblon, a Rio de Janeiro.

La riunione, la prima dopo sei anni tra le leadership di Londra e Pechino, era cominciata al meglio, col premier britannico che ha sottolineato l’importanza di “una forte relazione tra Regno Unito e Cina per entrambi i nostri Paesi e per la comunità internazionale”. Ma la situazione è radicalmente cambiata quando Starmer ha sollevato la questione dei diritti umani, di Taiwan, delle sanzioni cinesi sui parlamentari britannici e, soprattutto, il caso di Jimmy Lai, il magnate dei media britannico pro-democrazia in carcere dal dicembre 2020 ad Hong Kong. Non appena il Primo Ministro laburista si è detto “preoccupato” delle informazioni ricevute sul “deterioramento delle condizioni di salute” di Lai, i giornalisti britannici nella sala del Sheraton Grand Rio Hotel sono stati allontanati dai funzionari di Pechino.

