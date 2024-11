G20, Lula e von der Leyen discutono dell’accordo Ue-Mercosur

agenzia

Fonti governative brasiliane alla Cnn, 'nessuna svolta a breve'

RIO DE JANEIRO, 17 NOV – Tra gli undici incontri bilaterali in programma oggi nell’agenda del presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, particolarmente rilevante quello, conclusosi poco fa, con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Grazie per la tua leadership, Lula, il mondo aveva bisogno di essere unito. Ci sei riuscito a Rio. L’Europa sostiene pienamente la vostra Alleanza globale contro la fame e la povertà. Abbiamo discusso anche dell’accordo UE-Mercosur, di grande importanza economica e strategica”, ha scritto von der Leyen sul suo account X, subito dopo la fine dell’incontro con il presidente del Brasile. Sia la presidenza del Brasile che quella della Commissione europea non hanno fornito ulteriori dettagli su quanto discusso ma, secondo quanto riporta Cnn Brasil, “secondo fonti governative verde-oro da noi sentite non c’è alcuna prospettiva di una svolta sull’accordo Mercosur-UE al G20”. Le discussioni, tuttavia, continuano a livello tecnico e nei prosimigiorni si terrà un ciclo di negoziati a Brasilia con gli inviati del Mercosur e dell’UE. All’incontro con von der Leyen hanno partecipato anche il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, il consigliere speciale della Presidenza, Celso Amorim, e il segretario esecutivo del Ministero dello Sviluppo e dell’Industria, Márcio Elias Rosa.

