G20, Lula incontra il segretario generale dell’Onu Guterres

agenzia

In vista del vertice di Rio che prenderà il via lunedì

RIO DE JANEIRO, 16 NOV – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha ricevuto poco fa, a Rio de Janeiro, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in occasione del primo incontro bilaterale del G20. Secondo fonti del governo verdeoro, Lula e Guterres hanno affrontato varie tematiche, a cominciare dalla prima edizione del G20 Social, che rappresenta il culmine del processo di partecipazione sociale ideato dal presidente brasiliano nel dicembre 2023, a Nuova Delhi, quando il Brasile ha simbolicamente assunto la presidenza di turno del G20. Poi hanno discusso in dettaglio del programma del vertice del G20, che vedrà riunirsi da lunedì 18 novembre i leader delle principali economie del pianeta e dello stato di avanzamento della COP29, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian, e che si concluderà il prossimo 22 di novembre.

