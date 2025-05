G7, ‘de-escalation immediata conflitto India-Pakistan’

agenzia

'Esercitare la massima moderazione'

MONTREAL, 09 MAG – I Paesi membri del G7 hanno chiesto una “de-escalation immediata” tra India e Pakistan e hanno invitato le due potenze nucleari, impegnate nel loro più grave scontro militare degli ultimi due decenni, “a esercitare la massima moderazione”. “La continua escalation militare costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale”, hanno affermato in una dichiarazione, incoraggiando i due Paesi “a impegnarsi in un dialogo diretto in vista di una soluzione pacifica”.

