G7, nuove sanzioni a Mosca saranno legate a sforzi per la tregua

'Porre fine in modo duraturo alla guerra'

MONACO DI BAVIERA, 15 FEB – “Ogni nuova sanzione aggiuntiva dopo febbraio dovrebbe essere collegata al fatto che la Federazione Russa intraprenda sforzi reali e in buona fede per porre fine in modo duraturo alla guerra contro l’Ucraina, che fornisca all’Ucraina sicurezza e stabilità a lungo termine come paese sovrano e indipendente”. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta al termine della riunione del G7 Esteri tenutasi a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “I membri del G7 hanno ribadito il loro incrollabile sostegno all’Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità, indipendenza e integrità territoriale”.

