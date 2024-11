G7 sulla Cpi, ‘rispetteremo i nostri obblighi internazionali’

agenzia

'Israele non è Hamas, ribadiamo impegno sul diritto umanitario'

FIUGGI, 26 NOV – “Nell’esercizio del suo diritto di difendersi, Israele deve rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale in tutte le circostanze, incluso il diritto internazionale umanitario. Ribadiamo il nostro impegno nei confronti del diritto internazionale umanitario e rispetteremo i nostri rispettivi obblighi. Sottolineiamo che non può esserci equivalenza tra il gruppo terroristico Hamas e lo Stato di Israele”. Lo si legge nella dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi in un chiaro riferimento alle discussioni chieste dall’Italia in merito ai mandati di arresto della Cpi contro Netanyahu, Gallant e un capo di Hamas.

