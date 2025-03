G7, ‘ulteriori sanzioni a Mosca se non accetta la tregua’

agenzia

O anche utilizzo di entrate straordinarie da beni immobilizzati

LA MALBAIE, 14 MAR – I membri del G7 “hanno discusso di imporre ulteriori costi alla Russia nel caso in cui tale cessate il fuoco non venga concordato, anche attraverso ulteriori sanzioni, limiti ai prezzi del petrolio, nonché ulteriore supporto all’Ucraina e altri mezzi. Ciò include l’uso di entrate straordinarie derivanti da beni sovrani russi immobilizzati”. Così recita la dichiarazione finale del G7 Esteri di Charlevoix. “I membri del G7 hanno sottolineato l’importanza di misure di rafforzamento della fiducia in un cessate il fuoco, tra cui il rilascio di prigionieri di guerra e detenuti, sia militari che civili, e il ritorno dei bambini ucraini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA