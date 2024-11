Gaetz si ricicla sul sito dei video di celebrities a pagamento

agenzia

L'ex deputato sbarca su Cameo, 500 dollari per ogni clip

WASHINGTON, 23 NOV – Dopo essersi ritirato dalla corsa per diventare Attorney General in seguito agli scandali sessuali che lo hanno coinvolto e aver annunciato che non sarebbe tornato al congresso, l’ex deputato Matt Gaetz ha deciso di sbarcare su Cameo, una piattaforma che consente alla gente comune di acquistare videomessaggi di personaggi più o meno famosi. Ma anche il refugium peccatorum di politici caduti in disgrazia come George Santos, il bugiardo seriale, espulso dalla Camera l’anno scorso. “Ho prestato servizio al Congresso”, si legge nella biografia dell’account del repubblicano. “Trump mi ha nominato procuratore generale degli Stati Uniti (ma non ha funzionato) e una volta ho silurato lo speaker della Camera”, è scritto ancora in riferimento alle manovre innescate da Gaetz per cacciare Kevin McCarthy ad ottobre del 2023. Il prezzo di ciascun video partiva da 250 dollari ieri, il primo giorno dell’ex deputato sulla piattaforma ma oggi è già salito a 500 dollari. Sull’home page di Came si legge che gli utenti possono chiedere alle presunte celebrities “battute, messaggi di auguri e perle di saggezza”.

