Gaffe di Lula, ‘a Gaza uccisi oltre 12 milioni di bambini’

agenzia

Il ministro degli Esteri israeliano ironizza: 'Non sa contare'

RIO DE JANEIRO, 05 APR – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz è tornato a criticare il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ironizzando su un errore commesso dal capo dello Stato nell’affermare – nel corso di un evento pubblico – che la campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza ha causato la morte di 12,3 milioni di bambini. Gli attacchi nella regione hanno ucciso in realtà oltre 33.000 persone, di cui circa 12.300 bambini, secondo le stime fornite dalle autorità di Hamas. E in tutta la Striscia ci sono poco più di 2 milioni di abitanti. “Dovrebbe esserci una legge che obblighi chiunque voglia diventare presidente a imparare a contare”, ha scritto Katz su X, pubblicando una foto di Lula durante la XII Conferenza Nazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in cui il presidente ha citato le morti nella Striscia. Katz ha lanciato nel corso delle ultime settimane numerosi attacchi sui social media contro Lula nell’ambito della crisi diplomatica in corso tra i due Paesi costata al brasiliano l’indicazione di ‘persona non grata’ in Israele.

