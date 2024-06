Gallant, ‘incontri in Usa determinanti per futuro guerra’

agenzia

'Pronti a qualsiasi azione necessaria a Gaza, Libano e altrove'

TEL AVIV, 23 GIU – “Gli incontri con gli alti funzionari Usa saranno determinanti per il futuro della guerra”. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant prima di partire per gli Stati Uniti. “Durante gli incontri – ha aggiunto – ho intenzione di discutere gli sviluppi a Gaza e in Libano. Siamo pronti per qualsiasi azione che possa essere necessaria a Gaza, in Libano e in altre aree”. Gallant vedrà il segretario di stato Antony Blinken, il suo omologo Lloyd Austin, il direttore della Cia William Burns e l’invaito speciale di Biden in Medio Oriente Amos Hochstein. “La transizione alla ‘Fase 3’ a Gaza – ha detto Gallant – è di grande importanza. Discuterò di questa transizione con i funzionari statunitensi e so che raggiungeremo una stretta cooperazione con gli Stati Uniti anche su questo tema”. Tra gli aspetti della missione di Gallant negli Usa c’è anche il decisivo tema dello sblocco dell’invio di un carico di armi per Israele.

