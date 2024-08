Gallant, minacce da Iran e Beirut possono concretizzarsi

agenzia

'Opzioni offensive in risposta, e anche come iniziativa,ovunque'

TEL AVIV, 12 AGO – “Siamo in un momento di vigilanza e prontezza, le minacce provenienti da Teheran e Beirut potrebbero concretizzarsi ed è importante spiegare a tutti che prontezza, preparazione e vigilanza non sono sinonimi di paura e panico”, ha affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante una riunione della Commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset. “Negli ultimi giorni, abbiamo dedicato il nostro tempo al rafforzamento delle difese e alla creazione di opzioni offensive in risposta, e anche come iniziativa se necessario, ovunque e in qualsiasi regione, per proteggere Israele”, ha detto. Durante l’incontro alla Knesset, Gallant ha affermato di sostenere un accordo con Hamas sul rilascio degli ostaggi, anche se si svolgerà in più fasi: “È nostro dovere, in quanto coloro che sono chiamati a decidere, impegnarci per raggiungere il risultato operativo e creare le condizioni per il ritorno degli ostaggi. La creazione delle condizioni avviene tramite pressione militare e può portare a un accordo per liberare gli ostaggi, anche se ciò avverrà in più di un round”, ha affermato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA