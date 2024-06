Gantz lascia il governo, ‘Netanyahu impedisce la vittoria’

agenzia

Altri sei morti a Gaza. Blinken oggi in Egitto e Israele

ROMA, 10 GIU – Il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz lascia il governo israeliano e chiede nuove elezioni, con accuse pesanti a Netanyahu: il premier “impedisce la vittoria” nella guerra per ragioni personali. Gli Usa annunciano di aver richiesto un voto del Consiglio di sicurezza Onu sulla loro bozza di risoluzione per una tregua nella Striscia. Il segretario di Stato Blinken oggi in Egitto e Israele. Ieri sera altri 6 morti a Gaza. Hamas dice che a Nuseirat sono rimasti uccisi 3 ostaggi, ma l’Idf smentisce. Hezbollah per la prima volta tenta di abbattere jet israeliani. Due mercantili colpiti dagli Houthi davanti allo Yemen.

